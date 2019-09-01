Арсенал расписал яркую ничью с Тоттенхэмом – 4 гола и интенсивный футбол в дерби

Арсенал принимал Тоттенхэм в центральном матче 4 тура английской Премьер-лиги. Поединок завершился ничьей – 2:2. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Арсенал не проигрывал дерби Северного Лондона в АПЛ на своем поле с 2010-го года. За последнее десятилетие Тоттенхэм серьезно повысил свой статус, но победы в гостях у главного врага до сих пор редкость. "Канониры" лучше начали сезон – 6 пунктов в 3 турах и попытка остановить Ливерпуль. "Шпоры", в свою очередь, завоевали только 4 балла по 3 матча, отобрав очки в Манчестер Сити.

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Унаи Эмери выставил на игру свое ударное трио форвардов Обамеянг-Ляказетт-Пепе. Маурисио Почеттино пришлось отойти от воспитательных мер и поставить в основу Эриксена и Вертонгена. Попадание бельгийца в старт вызвано проблемами на правом фланге обороны – из-за череды травм на позиции фулбэка вынужден был выйти Санчес.

Арсенал с первых минут использовал слабое место Тоттенхэма. Матч начался с удара Пепе, которому момент на фланге создали Обамеянг и Колашинац. Эта связка раз за разом разрывала Санчеса и доставляла мяч в опасную зону. Хозяева высоко прессинговали соперника, заставляя голкипера и защитников Тоттенхэма играть дальними передачами. Это работало, пока подборы в центре поля выигрывали "канониры", были неплохие удары "вторым темпом".

Как только верховую борьбу после выноса Льориса выиграл Кейн, гости организовали голевую атаку. Сон протащил мяч к штрафной и отбросил на Ламелу. Удар аргентинца вратарь Арсенала потянул, но первым на добивание успел Эриксен – Кристиан забил 50-й гол в АПЛ. Тоттенхэм реализовал первый выход к владениям Лено.

Когда "шпоры" проходили первую линию прессинга, у них автоматически возникала острая контратака – часто с численным большинством гостей. В одной из таких Эриксен проигнорировал партнеров и на технику пробил по воротам – без проблем для Лена. А вот Сон в аналогичной ситуации создал немцу трудности, закрутив мяч в дальний угол. Впрочем, Бернд все равно справился.

Арсенал продолжал больше атаковать, больше давить. Обамеянг вновь уничтожил Санчеса и навесил на дальнюю штангу – удар Пепе заблокировали. Николя также пытался обострять. Угловые в его исполнении не приводили к прямым ударам, но Мейтленд-Найлз и Торрейра, выиграв подбор, разрядили пушку.

Однако все усилия хозяев впереди нивелировались грубыми ошибками в обороне. Сначала Кейн и Сон вдвоем могли наказать Арсенал, затем классно со штрафного пробил Эриксен – победителем из этих эпизодов вышел Лено. А партнеры немецкого голкипера придумали ему еще более сложную задачу, когда Джака в собственной штрафной непонятно для чего двумя ногами прыгнул в Сона. Кейн идеально исполнил пенальти и удвоил преимущество гостей. Харри сравнялся с Адебайором и Смитом по количеству голов в дерби Северного Лондона. У трех рекордсменов по 10 забитых мячей.

Арсенал все же сохранил интригу на второй тайм, сократив отставание в счете в компенсированное к первому тайму время. Пепе не переиграл Льориса после хорошего соло Мейтленд-Найлза, но реабилитировался эффектным ассистом на Ляказетта. Тоттенхэм совсем бездумно играл в той атаке на отбой, чем "канониры" воспользовались – Алекс затолкал мяч в ближний угол.

Вторая половина встречи также началась с атак Арсенала. Пропустив традиционную контру от соперника, в которой Лено потянул удар Сона, подопечные Эмери выдали ударный отрезок. Роскошный момент возник у Гендузи, которого в штрафной нашел Торрейра. Удар из выгодной позиции в падении потянул Льорис. Арсенал сразу получил вторую возможность, когда Ляказетт продолжил подачу с углового на дальнюю штангу, но там Обамеянг и Колашинац не замкнули пас.

Тоттенхэм ответил не хуже – Кейн организовал "стеночку" с Эриксеном и мощно выстрелил в штангу. Впрочем, в целом преимущество явно было на стороне "канониров". Они небезосновательно претендовали на два пенальти, когда "шпоры" в своей штрафной зоне подталкивали Обамеянга и Папастатопулоса. Затем Унаи Эмери попытался использовать свое умение влиять на игру по ходу матчей и сделал замены.

Появление Себальоса мгновенно принесло дивиденды – испанец отлично пробил издалека под перекладину, однако Льорис на этот раз был на высоте. Вскоре вышел на поле Мхитарян, а Арсенал все сильнее наседал на ворота Тоттенхэма. Гендузи из глубины гениальным пасом разрезал всю оборону гостей и ассистировал Обамеянгу – габонец выпрыгнул из-за спин защитников и протолкнул мяч в сетку.

Сравняв счет, Арсенал не сбавил обороты. Благодаря хорошему прессингу и игре на опережение хозяева буквально не выпускали соперника за центр поля. Джака приложился к мячу – Льорис совершил очередной сейв. Затем несколько угловых для "канониров", которые подарили мощную, но немножко не точную пушку Пепе. Арсенал дожал оппонента, но гол отменил арбитр – офсайд.

После этого эпизода футболисты Арсенала потеряли тотальный контроль над ситуацией и позволяли Тоттенхэму выбегать в атаку и тянуть время стандартами. До финального свистка сохранялся интенсивный футбол, соперники обменялись моментами, но вырвать победу никому не удалось. 2:2 – боевая ничья на Эмирейтс.

Арсенал набрал 7 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице, а Тоттенхэм, имея в активе 5 пунктов, разместился на 9 строчке.