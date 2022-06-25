Нападающий "горожан" Габриэл Жезус становится все ближе к переезду из Манчестера в Лондон.

Арсенал и Манчестер Сити достигли полного устного согласия по трансферу 25-летнего бразильца, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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По итогам встречи английских грандов была согласована сумма перехода Жезуса – 45 миллионов фунтов. Именно столько "горожане" и стремились выручить за своего игрока с начала переговоров. Теперь Арсенал работает над условиями личного контракта Габриэла, поэтому завершение саги не за горами.

К слову, центральный форвард надевает футболку Сити с 2017 года. В прошлом сезоне Жузус наиграл 41 матч, забив 13 мячей и отдав 12 результативных передач.

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