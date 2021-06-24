23-летний грек отправился в Бундеслигу, где будет выступать за Штутгарт, информирует официальный сайт Арсенала. Арендное соглашение рассчитано на сезон 2021/22.

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СМИ утверждают, что "красные" имеют право выкупа Константиноса за 3 миллиона евро. Интересно, что прошлую кампанию Мавропанос тоже провел в расположении Штутгарта, за который сыграл 22 поединка – без результативных действий.

Заметим, немецкий коллектив по итогам сезона Бундеслиги занял 9 место.

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