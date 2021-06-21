Итальянский Милан столкнулся с серьезным риском потерять всех ведущих исполнителей во время летнего трансферного окна.

Арсенал собрался подписать хавбека "россонери" Кессье, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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"Канониры" стремятся воспользоваться тяжелыми переговорами ивуарийца с боссами Милана о новом контракте. Текущее соглашение Кессье с итальянским грандом действует до лета 2022-го. Сейчас африканец зарабатывает 2,2 млн евро в год. Руководство миланцев готово увеличить оклад Кессье вдвое, но агенты пытаются выбить 6 миллионов для своего клиента.

В минувшем сезоне Франк Кессье провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач. Милан этим летом уже потерял основного голкипера Доннарумму и плеймейкера Чалханоглу.

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