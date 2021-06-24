23-річний грек вирушив в Бундеслігу, де виступатиме за Штутгарт, інформує офіційний сайт Арсенала. Орендна угода розрахована на сезон 2021/22.

Арсенал готовий приєднатися до грабежу Мілана, – GdS

ЗМІ стверджують, що "червоні" мають право викупу Константіноса за 3 мільйони євро. Цікаво, що минулу кампанію Мавропанос теж провів у розташуванні Штутгарта, за який відіграв 22 поєдинки – без результативних дій.

Зауважимо, німецький колектив за підсумками сезону Бундесліги посів 9 сходинку.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21