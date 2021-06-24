Арсенал знову відпустив гравця в Німеччину
24 червня 23:34 - Читать на русском
Лондонський колектив вирішив знову надати ігрову практику Константіносу Мавропаносу.
23-річний грек вирушив в Бундеслігу, де виступатиме за Штутгарт, інформує офіційний сайт Арсенала. Орендна угода розрахована на сезон 2021/22.
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ЗМІ стверджують, що "червоні" мають право викупу Константіноса за 3 мільйони євро. Цікаво, що минулу кампанію Мавропанос теж провів у розташуванні Штутгарта, за який відіграв 22 поєдинки – без результативних дій.
Зауважимо, німецький колектив за підсумками сезону Бундесліги посів 9 сходинку.
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