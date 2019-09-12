Арсенал продлил контракт с молодым талантом – он забивал украинцам в еврокубках

Нападающий Арсенала Джо Виллок подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано на 4 года.

Арсенал согласовал новый контракт с форвардом Джо Виллоком. 20-летний англичанин поставил подпись под новым 4-летним соглашением, информирует официальный сайт "канониров".

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Наставник лондонцев Унаи Эмери отметил прогресс форварда и надеется, что тот продолжит в таком же духе.

Виллок является воспитанником Арсенала и дебютировал в первой команде еще под руководством Венгера – в сентябре 2017 года против Донкастера в Кубке Лиги. Провел 20 матчей за основную команду, 3 из которых – в АПЛ 2019/20. К слову, именно Виллок забил один из голов в ворота Ворсклы в матче Лиги Европы 29 ноября прошлого года (Арсенал выиграл 3:0).

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