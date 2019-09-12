Арсенал продовжив контракт з молодим талантом – він забивав українцям у єврокубках

Нападник Арсенала Джо Віллок підписав нову угоду з клубом, яка розрахована на 4 роки.

Арсенал узгодив новий контракт з форвардом Джо Віллоком. 20-річний англієць поставив підпис під новою 4-річною угодою, інформує офіційний сайт "канонірів".

Манчестер Сіті провів прощальний матч для Компані – герой не вийшов на поле, а легенди видали шоу з красивими голами

Наставник лондонців Унаї Емері відзначив прогрес форварда та сподівається, що той продовжить в такому ж дусі.

Віллок є вихованцем Арсенала та дебютував у першій команді ще під керівництвом Венгера – у вересні 2017 року проти Донкастера в Кубку ліги. Провів 20 матчів за основну команду, 3 з яких – в АПЛ 2019/20. До слова, саме Віллок забив один з голів у ворота Ворскли в матчі Ліги Європи 29 листопада минулого року (Арсенал виграв 3:0).

Динамо – з баластом, Шахтар – із дірою у захисті: підсумки трансферного вікна для усіх клубів УПЛ