Тренерский штаб Арсенала во главе с Микелем Артетой продолжает курс на отказ от лидеров недавнего прошлого лондонцев.

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Хавбек Джака, скорее всего, перейдет в итальянскую Рому под крыло Жозе Моуринью. В свою очередь фланговый защитник Бельерин имеет два варианта продолжения карьеры. Во-первых, испанца ведет Пари Сен-Жермен. Также воссоединиться с бывшим подопечным готов наставник Вильярреала Унаи Эмери.

В прошлом сезоне Гранит Джака провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 2 ассиста. Тем временем Эктор Бельерин сыграл 35 поединков в различных соревнованиях (1 гол, 4 результативные передачи).

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