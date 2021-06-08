Арсенал летом 2020-го делал запрос в Шахтер по поводу трансфера Манора Соломона. Правда, даже 20 млн евро не убедили "оранжево-черных" продать игрока, сообщил Игорь Цыганык в авторской программе на YouTube.

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Дончане отклонили щедрое предложение, ведь уверены, что могут продать игрока еще дороже. Также журналист сообщает, что стороны еще не начали переговоров о продолжении сотрудничества, а действующее соглашение истекает в конце 2023-го. Соломон пока не готов на пролонгацию контракта, ведь стремится попробовать свои силы в других местах.

Напомним, 21-летний вингер присоединился к Шахтеру из Макккаби Петах-Тиквы в 2019-м. В прошлом сезоне на клубном уровне Манор провел 35 поединков, в которых отметился 11-ю голами и ассистом.

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