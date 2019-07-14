Арсенал предложил бешеную сумму за трансферную цель ПСЖ и Ливерпуля

Нападающий Лилля Николя Пепе, вероятно, начнет следующий сезон в новом клубе.

Арсенал уже начал переговоры с Лиллем и предложил за 24-летнего ивуарийца 80 миллионов евро, утверждает Telefoot.

ПСЖ нашел замену Неймару – потенциальный новичок стал главным открытием Лиги 1 прошлого сезона

Ранее агент Пепе признался, что игрок открыт для предложений от всех клубов, но хотел бы продолжить карьеру именно в АПЛ.

К слову, в прошлом сезоне Николя Пепе провел за Лилль 41 поединок во всех турнирах, где забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Также нападающий стал вторым лучшим бомбардиром Лиги 1 сезона 2018/19.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів