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Арсенал предложил бешеную сумму за трансферную цель ПСЖ и Ливерпуля

00:51 33 Читати українською
Арсенал предложил бешеную сумму за трансферную цель ПСЖ и Ливерпуля
Николя Пепе / Getty images

Нападающий Лилля Николя Пепе, вероятно, начнет следующий сезон в новом клубе.

Арсенал уже начал переговоры с Лиллем и предложил за 24-летнего ивуарийца 80 миллионов евро, утверждает Telefoot.

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Ранее агент Пепе признался, что игрок открыт для предложений от всех клубов, но хотел бы продолжить карьеру именно в АПЛ.

К слову, в прошлом сезоне Николя Пепе провел за Лилль 41 поединок во всех турнирах, где забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Также нападающий стал вторым лучшим бомбардиром Лиги 1 сезона 2018/19.

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