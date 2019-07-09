toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

ПСЖ нашел замену Неймару – потенциальный новичок стал главным открытием Лиги 1 прошлого сезона

19:32 35 Читати українською
ПСЖ нашел замену Неймару – потенциальный новичок стал главным открытием Лиги 1 прошлого сезона
Николя Пепе / ФК Лилль

Нападающий Лилля Николя Пепе может продолжить карьеру в ПСЖ.

ПСЖ сохраняет заинтересованность в услугах 24-летнего нападающего Лилля Николя Пепе даже после смены спортивного директора, сообщает France Football.

Ливерпуль провел переговоры с Пепе, – президент Лилля

Чемпион Франции рассматривает ивуарийского футболиста в качестве замены Неймару, который близок к уходу из ПСЖ и возвращению в Барселону.

ПСЖ приготовил огромную сумму за Николя Пепе

К слову, в прошлом сезоне Николя Пепе провел за Лилль 41 поединок во всех турнирах, где забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Также нападающий стал вторым лучшим бомбардиром Лиги 1 сезона 2018/19.

blog_ava
Хачериди сватают в Динамо – почему этот трансфер не нужен киевлянам
17:00
569
Теги
Трансферы ПСЖ Лилль Лилль ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Николя Пепе Николя Пепе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
56
мин
Сараево
20:45
Селтик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук