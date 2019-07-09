ПСЖ нашел замену Неймару – потенциальный новичок стал главным открытием Лиги 1 прошлого сезона

Нападающий Лилля Николя Пепе может продолжить карьеру в ПСЖ.

ПСЖ сохраняет заинтересованность в услугах 24-летнего нападающего Лилля Николя Пепе даже после смены спортивного директора, сообщает France Football.

Ливерпуль провел переговоры с Пепе, – президент Лилля

Чемпион Франции рассматривает ивуарийского футболиста в качестве замены Неймару, который близок к уходу из ПСЖ и возвращению в Барселону.

ПСЖ приготовил огромную сумму за Николя Пепе

К слову, в прошлом сезоне Николя Пепе провел за Лилль 41 поединок во всех турнирах, где забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Также нападающий стал вторым лучшим бомбардиром Лиги 1 сезона 2018/19.