Арсенал спробує підписати Депая – суперник збірної України може стати заміною зірковим форвардам

Нападник Ліона та збірної Нідерландів Мемфіс Депай може повернутись на Туманний Альбіон.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета зацікавлений у послугах Мемфіса Депая, повідомляє Le 10 Sport.

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У таборі "канонірів" вбачають у 26-річному нідерландцю достойну заміну форвардам лондонців П'єр-Емеріку Обамеянгу та Александру Ляказетту, якщо хтось з останніх вирішить покинути Арсенал.

У минулому сезоні Ліги 1 Депай провів 13 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами. Нагадаємо, Мемфіс має досвід виступів в АПЛ, у 2015-2017 роках він захищав кольори Манчестер Юнайтед.

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