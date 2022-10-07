"Щороку ми були трохи кращими в деяких аспектах, але це лише вісім ігор сезону Прем'єр-ліги. Важливо, що і в АПЛ, і в Лізі чемпіонів ми зараз на омріяній позиції. Нам залишилось здобути одну перемогу, аби вийти в плей-офф ЛЧ. Ман Сіті доведеться боротись, скоріш за все, з дортмундською Борусією за першу сходинку в групі.

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І в Прем'єр-лізі це є. Ми не можемо забувати одну річ, пані та панове, є одна команда, яка була кращою за нас. Це реальність. Насправді Арсенал поки що був кращим за нас. Ми наразі не лідер ліги, але важливо бути там і намагатися боротися", – наводить слова Гвардіоли Goal.

Додамо, що зараз саме Арсенал очолює турнірну таблицю, набравши 21 очко після 8 турів. Манчестер Сіті наразі другий з 20 пунктами.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ