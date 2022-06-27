28-летний голкипер перебрался в Арсенал из Нью-Ингленд Революшн, информирует пресс- служба лондонцев . Тернер подписал долговременный контракт и выбрал 30 номер.

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Технический директор Эду Гаспар высоко оценил новичка: "Мы рады, что Мэтт присоединится к нам. Он – вратарь с признанными качествами и опытом, который станет отличным дополнением нашей команды. Мы нашли его некоторый час назад и усердно работали над его переходом, чтобы он мог присоединиться к нам на предсезонной подготовке в июле".

Заметим, что Тернер до этого выступал только на своей родине, с 2017-го одевал футболку Нью-Ингленд Революшн (111 матчей), а также уже наиграл 18 поединков за сборную США.

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