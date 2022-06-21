Лондонцы на своем официальном сайте подтвердили подписание 22-летнего хавбека Фабиу Виейры из Порту. Новичок получил долгосрочный контракт и футболку с номером 21.

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СМИ сообщали, что Арсенал заплатит "драконам" 40 миллионов евро, из которых 5 миллионов в виде бонусов. Виейра отлично провел прошлый сезон в составе Порту – 7 голов и 16 ассистов в 39 матчах. Атакующий полузащитник также является лидером молодежной сборной Португалии и кандидатом во "взрослую".

Виейра стал вторым новичком Арсенала в нынешнее трансферное окно после бразильского форварда Маркиньоса.

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