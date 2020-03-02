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Арсенал планирует приобрести капитана Сассуоло Берарди

17:30 31 Читати українською
Арсенал планирует приобрести капитана Сассуоло Берарди
Доменико Берарди / Eurosport

Лондонский Арсенал заинтересован в приобретении капитана итальянского Сассуоло Доменико Берарди.

25-летний футболист попал в список интересов английского клуба, информирует Calciomercato. Представители "канониров" вскоре отправятся в Италию, чтобы встретиться с футболистом и обсудить детали перехода с его клубом.

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Отметим, что 25-летний Берарди в текущем розыгрыше Серии А сыграл 19 матчей, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с Сассуоло рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает итальянца в 24 млн евро.

К слову, в прошлом году появлялись слухи, что в услугах Берарди заинтересована Барселона. Также интерес к игроку приписывали Роме, Тоттенхэму, Ювентусу и Интеру.

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Англия Трансферы Трансферы Арсенала Трансферы Чемпионата Англии Арсенал Арсенал Сассуоло Сассуоло Доменико Берарди Доменико Берарди
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