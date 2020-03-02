Арсенал планує придбати капітана Сассуоло Берарді

Лондонський Арсенал зацікавлений у придбанні капітана італійського Сассуоло Доменіко Берарді.

25-річний футболіст потрапив у список інтересів англійського клубу, інформує Calciomercato. Представники "канонірів" незабаром вирушать в Італію, щоб зустрітись з футболістом і обговорити деталі переходу з його клубом.

Мілан ризикує втратити Ібрагімовіча та Доннарумму – відома причина можливого відходу зіркових гравців

Зазначимо, що 25-річний Берарді у поточному розіграші Серії А зіграв 19 матчів, забив 9 голів та віддав 4 результативні передачі. Його контракт з Сассуоло розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює італійця у 24 млн євро.

До слова, минулого року з'являлися чутки, що у послугах Берарді зацікавлена Барселона. Також інтерес до гравця приписували Ромі, Тоттенхему, Ювентусу та Інтеру.

"Під час передачі про Шевченка не міг стримати сліз": фанат Мілана, що погрожував Ювентусу – яким був президент Сассуоло