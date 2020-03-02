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Арсенал планує придбати капітана Сассуоло Берарді

17:30 326 Читать на русском
Арсенал планує придбати капітана Сассуоло Берарді
Доменіко Берарді / Eurosport

Лондонський Арсенал зацікавлений у придбанні капітана італійського Сассуоло Доменіко Берарді.

25-річний футболіст потрапив у список інтересів англійського клубу, інформує Calciomercato. Представники "канонірів" незабаром вирушать в Італію, щоб зустрітись з футболістом і обговорити деталі переходу з його клубом.

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Зазначимо, що 25-річний Берарді у поточному розіграші Серії А зіграв 19 матчів, забив 9 голів та віддав 4 результативні передачі. Його контракт з Сассуоло розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює італійця у 24 млн євро.

До слова, минулого року з'являлися чутки, що у послугах Берарді зацікавлена Барселона. Також інтерес до гравця приписували Ромі, Тоттенхему, Ювентусу та Інтеру.

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Теги
Англія Трансфери Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Англії Арсенал Арсенал Сассуоло Сассуоло Доменіко Берарді Доменіко Берарді
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