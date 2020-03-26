Арсенал планирует подписать звезду Валенсии – у протеже Артеты сумасшедшая клаусула

Полузащитник Валенсии Карлос Солер имеет шанс продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Поклонником таланта 23-летнего испанца является главный тренер Арсенала Микель Артета, утверждает Sky Sports.

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По информации издания, лондонцы попытаются договориться о трансфере игрока с Валенсией. Правда, клаусула в контракте Карлоса составляет 150 млн евро. Однако Арсеналу может помочь тот факт, что "летучим мышам" нужно заработать около 40 млн на трансферах, чтобы не нарушить требования ФФП.

Стоит заметить, что Солер в текущем сезоне чемпионата Испании сыграл за Валенсию 18 поединков, в которых стал автором 2-х забитых мячей.

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