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Арсенал отдал форварда в аренду

18:44 71 Читати українською
Арсенал отдал форварда в аренду
Эдвард Нкетия / ФК Лидс

Нападающий Арсенала Эдвард Нкетия сезон 2019/20 проведет на правах аренды в составе Лидса.

Лидс арендовал форварда Арсенала Эдварда Нкетию. Англичанин ганского происхождения будет выступать в Чемпионшипе до 30 июня 2020 года, информирует официальный сайт йоркширцев.

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20-летний Нкетия в сезоне 2018/19 преимущественно играл за молодежную команду "канониров". В составе первой команды провел 10 матчей, в которых отметился двумя голами. Дебютировал за лондонцев в 2017 году в матче против БАТЭ в Лиге Европы.

На Элланд Роуд Нкетия будет играть под 14-м номером. Напомним, Лидс был близок к выходу в АПЛ, однако в полуфинале плей-офф уступил Дерби Каунти.

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