Арсенал согласовал переход Давида Луиса

Защитник лондонского Челси Давид Луис близок к трансферу в лондонский Арсенал.

"Канониры" уже договорились о сумме отступных с командой из Стэмфорд Бридж. Об этом журналист Дэвид Орнстейн написал в своем твиттере.

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Трансфер Луиса обойдется Арсеналу всего в 8 млн фунтов. Опытный бразилец подпишет с лондонцами контракт на 2 года. Центрбэку осталось успешно пройти медосмотр, чтобы оформить переход перед дедлайном.

В прошлом сезоне Давид Луис провел 36 матчей в АПЛ, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Три года назад Челси заплатил за него 34 млн фунтов.

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