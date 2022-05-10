Арсенал идет в зоне Лиги чемпионов за три тура до финиша АПЛ, имея 4 очка преимущества над Тоттенхэмом. "Канониры" близки к возвращению в Лигу чемпионов, поэтому уже готовят трансферы на лето, в частности, усиление средней линии.

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Главный кандидат – Юри Тилеманс, переросший Лестер. Арсенал готов выложить за бельгийца 30-35 миллионов. Также лондонцы заинтересованы в Рубене Невеше, однако Вулверхэмптон просит слишком высокую цену.

Артур из Ювентуса выпал из сферы интересов Арсенала, а переговоры с Дугласом Луисом (Астон Вилла) еще не стартовали, сообщает Фабрицио Романо. Кроме того, "канониры" договариваются о новом контракте с Эльнени.