Арсенал йде в зоні Ліги чемпіонів за три тури до фінішу АПЛ, маючи 4 очки переваги над Тоттенхемом. "Каноніри" близькі до повернення в Лігу чемпіонів, тому вже готують трансфери на літо, зокрема підсилення середньої лінії.

Зінченка сватають в Арсенал – Артета сумнівається у своїх оборонцях

Головний кандидат – Юрі Тілеманс, який переріс Лестер. Арсенал готовий викласти за бельгійця 30-35 мільйонів. Також лондонці зацікавлені в Рубені Невеші, однак Вулверхемптон просить занадто високу ціну.

Артур з Ювентуса випав зі сфери інтересів Арсенала, а переговори з Дугласом Луїсом (Астон Вілла) досі не стартували, повідомляє Фабріціо Романо. Окрім цього, "каноніри" домовляються про новий контракт з Ельнені.