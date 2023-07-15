Деклан Райс стал на шаг ближе к переходу в лондонский Арсенал. Вест Хэм попрощался с футболистом.

Лондонский Вест Хэм официально объявил об уходе своего лидера Деклана Райса, тепло попрощавшись с футболистом. Об этом пишет пресс-служба "молотобойцев".

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"Он уходит с искренней благодарностью, уважением и любовью всех здесь, заслужив свое место в истории наряду с великими Бобби Муром и Билли Бондсом как единственные игроки, приведшие Вест Хэм Юнайтед к международному трофею. Он всегда отдавал абсолютно все для футбольного клуба в течение всего времени, проведённого с нами.

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Деклан будет навсегда занимать особое место в сердцах болельщиков. Мы желаем ему успехов в будущем, и он всегда будет вдохновением и примером для любого молодого игрока, проходящего через нашу академию", – говорится в сообщении.

Следующей командой Райса станет лондонский Арсенал. По информации Sky Sports, трансфер обойдется "канонирам" в 105 млн фунтов стерлингов. До этого самым дорогим в истории АПЛ был переход Энцо Фернандеса в Челси – 120 млн евро (103 млн фунтов).

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