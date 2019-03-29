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Символическая сборная самых дорогих трансферов всех времен: Эрнандес в составе, который не сможет собрать ни один клуб

16:17 23 Читати українською
Символическая сборная самых дорогих трансферов всех времен: Эрнандес в составе, который не сможет собрать ни один клуб
Неймар, Мбаппе и Роналду – самая дорогая атака всех времен

Это была бы самая дорогая команда в истории футбола, но даже ПСЖ, Реал или Барселона не смогли бы себе позволить такой космический состав.

Лукас Эрнандес, перейдя в Баварию, присоединился к звездному дрим-тим из игроков, которые взрывали трансферный рынок в последние годы. Они – одиннадцать самых дорогих футболистов в истории на каждой позиции с общей стоимостью более 1 миллиарда евро (1.159). Здесь не нашлось места Лео Месси, который достался Барселоне за бесценок, зато присутствуют аж четыре французы. По два представителя в символическую сборную мира делегировали Бразилия и Нидерланды, еще по одному – Испания, Португалия и Колумбия.

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Голкипер

Рекордный трансфер вратаря был оформлен аккурат перед стартом сезона 2018/19, когда лондонский Челси искал экстренную замену Тибо Куртуа. В последний день летнего трансферного окна "пенсионеры" полностью выплатили Атлетику сумму отступных за Кэпу Аррисабалагу – 80 млн евро. Таким образом 24-летний "портеро" обошел Алиссона, который достался Ливерпулю за 62,5 млн евро.

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Защитники

Звание самого дорогого защитника всех времен пока принадлежит центрбеку Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджилу ван Дейку. Зимой 2018-го "красные" перечислили на банковский счет Саутгемптона 85 млн евро. На втором месте оказался уже упомянутый Лукас Эрнандес, который обошелся Баварии в 80 млн евро. Молодость, универсализм и фантастические перспективы заставили Баварию активировать клаусулу в контракте 22-летнего француза с мадридским Атлетико.

Третьим самым дорогим защитником в истории является Эмерик Ляпорт. Пеп Гвардиола следил за французом несколько лет и в конце концов уговорил боссов Манчестер Сити удовлетворить финансовые аппетиты Атлетика – 65 млн евро. Недавно 24-летний футболист продлил контракт с английским клубом.

Полузащитники

В центральной линии пальму первенства удерживает Филиппе Коутиньо, который стал самым дорогим трансфером в истории Барселоны. Чуть больше года назад каталонский гранд заплатил Ливерпулю за атакующего бразильского хавбека 120 млн евро (еще 40 млн мерсисайдцы должны получить в качестве бонусов). Сейчас Фил только разочаровывает и уже появились слухи, что он может покинуть Камп Ноу ближайшим летом.

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Рядом с Коутинью расположился Поль Погба, который в 2016 году перешел из Ювентуса в Манчестер Юнайтед в 105 млн евро. Зато самый большой талант Аякса Фрэнки де Йонг достался Барселоне за 86 млн евро, включая бонусы, а четвертый среди хавбеков по стоимости, Хамес Родригес, стоил Реалу после бразильского Мундиаля 75 млн.

Нападающие

Атаку мечты формируют Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Неймар. Бразилец остается самым дорогим игроком в истории футбола после перехода из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро (2017). Чуть меньше Нассер Аль-Хелаифи заплатил Монако за французского вундеркинда – 180 млн евро. В отличие от Неймара, Мбаппе уже успел завоевать титул чемпиона мира, играя одну из ведущих ролей в команде Дидье Дешама.

А вот Криштиану Роналду стал настоящим подарком судьбы для туринского Ювентуса. Учитывая реалии нынешнего рынка, обладатель пяти "Золотых мячей" достался итальянскому гранду за копейки – 105 млн евро. Пожалуй, Флорентино Перес сильно кусал себе локти, пока португалец оформлял хет-трик в ворота Атлетико.

Запасные

Усман Дембеле (140), Гарет Бейл (105) и Гонсало Игуаин (90) стоили не менее, чем несколько игроков основного состава, однако на их позициях выступают более дорогие исполнители. Зинедин Зидан (единственный из списка, кто завершил карьеру) и Анхель Ди Мария, трансферный максимум которых составил 75 млн евро, также вынуждены удовлетвориться ролью резервистов. На "скамье" также оказались Бенджамин Менди (58) и Алиссон (62,5).

По материалам издания Marca

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