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Арсенал не может согласовать трансфер Заха из-за непомерных финансовых аппетитов Кристал Пэлас

00:29 12 Читати українською
Арсенал не может согласовать трансфер Заха из-за непомерных финансовых аппетитов Кристал Пэлас
Уилфрид Заха / Reuters

У "канониров" возникли проблемы в переговорах по ивуарийскому хавбеку Уилфриду Заха.

"Орлы" попытаются удержать своего лидера всеми способами, сообщает ВВС.

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Кристал Пэлас требует за Заха 80 миллионов фунтов. Арсенал активно интересовался 26-летним вингером, однако такая сумма не вписывается в трансферный бюджет команды Унаи Эмери. Заха забил 10 голов и сделал столько же ассистов в 34 матчах сезона 2018/19.

Напомним, ранее Кристал Пэлас практически согласовал трансфер своего защитника Арона Ван-Биссаки в Манчестер Юнайтед за 50 млн фунтов.

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