Арсенал не може узгодити трансфер Заха через непомірні фінансові апетити Крістал Пелас

У "канонірів" виникли проблеми у переговорах щодо івуарійського хавбека Вілфріда Заха.

"Орли" спробують утримати свого лідера всіма способами, повідомляє ВВС.

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Крістал Пелас вимагає за Заха 80 мільйонів фунтів. Арсенал активно цікавився 26-річним вінгером, однак така сума не вписується в трансферний бюджет команди Унаї Емері. Заха забив 10 голів і зробив стільки ж асистів в 34 матчах сезону 2018/19.

Нагадаємо, раніше Крістал Пелас практично узгодив трансфер свого захисника Арона Ван-Біссаки в Манчестер Юнайтед за 50 мільйонів фунтів.

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