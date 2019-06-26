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Брайтон совершил трансфер звездного партнера Малиновского

26 июня 23:36 64 Читати українською
Брайтон совершил трансфер звездного партнера Малиновского
Леандро Троссар / Фото официального сайта Брайтона

"Чайки" подписали одного из лучших форвардов бельгийского чемпионата.

Брайтон подтвердил приход Леандро Троссара на своем официальном сайте.

Силлессен официально перешел в Валенсию

За своего лидера Генк получил 15 миллионов фунтов. Ранее пресса писала, что 24-летний нападающий станет самым дорогим новичком в истории семнадцатой команды АПЛ, однако первенство удерживает 17-миллионный Алиреза Джаханбахш.

Троссар в прошлом сезоне провел за Генк 47 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Найгірший клуб АПЛ отримує з трансляцій більше, ніж чемпіон Німеччини – чому Бундесліга не може конкурувати з англійцями

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Теги
Англия Трансферы Генк Генк Брайтон Брайтон Леандро Троссар Леандро Троссар
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