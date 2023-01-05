Арсенал отказывается платить за Мудрика сумму, требуемую Шахтером – "канониры" нашли бюджетную альтернативу у Де Дзерби
Сага с переходом Михаила Мудрика в Арсенал может завершиться неудачей.
Шахтер требует у Арсенала за Мудрика 88 млн фунтов стерлингов, что превышает сумму, которую "канониры" готовы заплатить, сообщает football.london.
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Лондонцы не хотят бить свой трансферный рекорд (переход Николя Пепе за 72 млн фунтов – прим.), поскольку Мудрик, по их мнению, имеет недостаточный опыт выступлений на элитном уровне. Арсенал уже нашел альтернативу в Брайтоне, возглавляющем Роберто Де Дзерби – Каору Митому. Японец сыграл за "чаек" 15 поединков, в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.
Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов, в том числе в 6 поединках Лиги чемпионов забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.
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