Сага с переходом Михаила Мудрика в Арсенал может завершиться неудачей.

Шахтер требует у Арсенала за Мудрика 88 млн фунтов стерлингов, что превышает сумму, которую "канониры" готовы заплатить, сообщает football.london.

Шахтер выдвинул ультиматум Арсеналу по поводу цены за Мудрика – в хитрой игре используют другого гранда АПЛ

Лондонцы не хотят бить свой трансферный рекорд (переход Николя Пепе за 72 млн фунтов – прим.), поскольку Мудрик, по их мнению, имеет недостаточный опыт выступлений на элитном уровне. Арсенал уже нашел альтернативу в Брайтоне, возглавляющем Роберто Де Дзерби – Каору Митому. Японец сыграл за "чаек" 15 поединков, в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов, в том числе в 6 поединках Лиги чемпионов забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?