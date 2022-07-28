Португалец следующий сезон оты грает за французский Марсель, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Зинченко стал целью Арсенала еще 6 месяцев назад – директор лондонцев рассказал о роли и ожиданиях от украинца

Медосмотр запланирован уже на завтра (29 июля). Марсель арендует Тавареша на год без права выкупа. Левого латераля хотела пригласить Аталанта, но в конце концов ему не суждено было стать одноклубником Руслана Малиновского. Тавареш стал третьим выбором Арсенала на эту позицию после Тирни и подписания Александра Зинченко.

Напомним, год назад лондонцы отдали за игрока Бенфики 8 млн евро. В дебютном сезоне на Эмирейтс Тавареш провел 28 матчей, в которых оформил гол и 2 ассиста.

Зинченко дебютировал за Арсенал с разгромной победы над Челси: провел тайм, уничтожил визави и стал свидетелем шедевра