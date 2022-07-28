Португалець наступний сезон відіграє за французький Марсель, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Медогляд запланований вже на завтра (29 липня). Марсель орендує Тавареша на рік без права викупу. Лівого латераля хотіла запросити Аталанта, але зрештою йому не судилося стати одноклубником Руслана Маліновського. Тавареш став третім вибором Арсенала на цю позицію після Тірні і підписання Олександра Зінченка.

Нагадаємо, рік тому лондонці віддали за гравця Бенфіки 8 млн євро. У дебютному сезоні на Емірейтс Тавареш провів 28 матчів, в яких оформив гол та 2 асисти.

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