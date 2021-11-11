"Каноніри" прагнуть укріпити центр поля американцем з Бундесліги, стверджує Sport Bild.

Ліверпуль зібрався повернути в АПЛ зірку Вільяреала

Лондонці активно моніторять виступи Адамса в складі "червоних биків". Опорник має чинний до літа 2025-го контракт із Лейпцигом. Клаусула вихованця відділення Ред Булл у Нью-Йорку становить 40 млн євро. Саксонці не вестимуть перемовини з меншими пропозиціями.

До слова, в нинішньому сезоні Тайлер Адамс провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких отримав 5 жовтих карток.

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