Арсенал получил зеленый свет на трансфер Ферлана Менди из Реала, сообщает Daily Mirror.

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"Канониры" сейчас имеют двух левых защитников – Александра Зинченко и Кирана Тирни, однако в Лондоне не уверены относительно будущего шотландца. Отмечается, что трансфер Ферлана может обойтись Арсеналу в 17,5 млн фунтов стерлингов.

К слову, Менди сыграл в текущем сезоне в 25 матчах за Реал и отметился 1 ассистом. Француз потерял место в стартовом составе мадридцев из-за своей травматичности. Именно из-за этого Мадрид и готов распрощаться с левым защитником.

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