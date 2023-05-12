Арсенал заинтересован в трансфере 23-летнего француза, сообщает GFFN. Разменной монетой во время этого перехода может стать Фоларин Балогун, на которого претендует РБ Лейпциг.

Артета может забрать в Арсенал еще одного изгнанника Гвардиолы

Приезд Симакана может решить сразу две проблемы Микеля Артеты, ведь Мохамед способен закрыть сразу две проблемные позиции Арсенала – правого защитника и центрбека.

К слову, в этом сезоне француз провел за РБ Лейпциг 34 матча, в которых забил три гола и отдал 8 ассистов. Особенно успешно Симакан отыграл ответный матч группового этапа ЛЧ против Шахтера (4:0). Мохамед выполнил результативный пас и наглухо закрыл Михаила Мудрика. Вероятно, это был худший матч украинца в этой Лиге чемпионов.

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