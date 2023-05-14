Арсенал отримав зелене світло на трансфер Ферлана Менді з Реала, повідомляє Daily Mirror.

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"Каноніри" наразі мають двох лівих захисників – Олександра Зінченка та Кірана Тірні, проте в Лондоні не впевнені щодо майбутнього шотландця. Зазначається, що трансфер Ферлана може обійтись Арсеналу в 17,5 млн фунтів стерлінгів.

До слова, Менді зіграв у поточному сезоні в 25 матчах за Реал та відзначився 1 асистом. Француз втратив місце в стартовому складі мадридців через свою травматичність.

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