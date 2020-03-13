АПЛ официально объявила об остановке чемпионата

Английская Премьер-лига стала очередным европейским чемпионатом, который решил отказаться от проведения матчей в условиях пандемии коронавируса.

Решение о переносе туров было опубликовано на официальном сайте АПЛ.

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Предварительно пауза продлится до 4 апреля. На общем собрании все клубы единогласно согласились, что проведение матчей в условиях массового распространения коронавируса подвергает игроков, тренеров, журналистов и фанатов большому риску. АПЛ надеется, что чемпионат удастся восстановить и завершить в этом году.

Напомним, ранее на временную паузу согласились Испания и Италия, впоследствии к ним может присоединиться и Германия.

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