toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

АПЛ официально объявила об остановке чемпионата

13:22 141 Читати українською
АПЛ официально объявила об остановке чемпионата
Манчестер Сити – Ливерпуль / Getty Images

Английская Премьер-лига стала очередным европейским чемпионатом, который решил отказаться от проведения матчей в условиях пандемии коронавируса.

Решение о переносе туров было опубликовано на официальном сайте АПЛ.

УЕФА определился с судьбой матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы – среди них игра Шахтера

Предварительно пауза продлится до 4 апреля. На общем собрании все клубы единогласно согласились, что проведение матчей в условиях массового распространения коронавируса подвергает игроков, тренеров, журналистов и фанатов большому риску. АПЛ надеется, что чемпионат удастся восстановить и завершить в этом году.

Напомним, ранее на временную паузу согласились Испания и Италия, впоследствии к ним может присоединиться и Германия.

Нехтування коронавірусом, послідовник Бекхема і велика зірка майбутнього, або Вольфсбург – Шахтар як матч "безсмертних"

blog_ava
Шахтер победил Вольфсбург: бразильцы дают результат, хорошие шансы на 1/4 финала ЛЕ и проблемы "горняков" под прессингом
05:05
1540
Теги
коронавирус Англия АПЛ Главное
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Артета заболел коронавирусом
    Англія — 00:34984 Артета заболел коронавирусом
7
час
:
18
мин
Фортуна
21:30
Падерборн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук