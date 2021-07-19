Полузащитник Альберт Локонга попробует свои силы на Туманном Альбионе.

Бельгийский хавбек Альберт Локонга стал игроком Арсенала, сообщает официальный сайт клуба.

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Детали трансфера не разглашаются, но по информации СМИ, Андерлехт получит за своего 21-летнего таланта около 18 млн евро. Контракт с "канонирами" рассчитан до лета 2026-го.

В прошлом сезоне Альберт провел 37 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов. Локонга является воспитанником Андерлехта.

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