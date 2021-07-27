Арсенал націлився на Лаутаро – лондонці прагнуть повернутись у топ-4 АПЛ
22:30 - Читать на русском
Форвард Інтера Лаутаро Мартінес отримав несподіваний варіант продовження кар'єри.
Арсенал надіслав запит Інтеру щодо можливості трансферу Лаутаро Мартінеса, повідомляє The Telegraph.
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Керівництво "канонірів" має грандіозні плани щодо підсилення клубу, і аргентинський форвард є однією з основних цілей. Інтер не планує відпускати свого ключового гравця, але приваблива пропозиція може змінити наміри міланців.
Лондонський клуб вже кілька років поспіль не потрапляє до топ-4 АПЛ, і боси "канонірів" налаштовані змінити ситуацію.
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