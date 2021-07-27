Арсенал надіслав запит Інтеру щодо можливості трансферу Лаутаро Мартінеса, повідомляє The Telegraph.

Арсенал підсилився хавбеком Андерлехта

Керівництво "канонірів" має грандіозні плани щодо підсилення клубу, і аргентинський форвард є однією з основних цілей. Інтер не планує відпускати свого ключового гравця, але приваблива пропозиція може змінити наміри міланців.

Лондонський клуб вже кілька років поспіль не потрапляє до топ-4 АПЛ, і боси "канонірів" налаштовані змінити ситуацію.

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