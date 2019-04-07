Арсенал на виїзді поступився Евертону

Евертон переміг Арсенал з рахунком 1:0 у матчі 33 туру АПЛ.

Евертон у матчі 33 туру АПЛ вдома приймав Арсенал. Господарям вдалось швидко відзначитись зусиллями Філа Джагелки. "Іриски" протягом матчу створили значно більше моментів попри перевагу "канонірів" у володінні м'ячем і могли збільшити рахунок.

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Евертон завдяки цій перемозі вийшов на 8 сходинку в турнірній таблиці АПЛ, набравши 46 очок, тоді як Арсенал залишився на 4 позиції з 63 пунктами в активі.