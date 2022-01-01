Арсенал принимает Ман Сити в 21-м туре Премьер-лиги. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Новый год – не помеха футболу топ-уровня. Уже 1 января 2022-го стартовал 21-й тур АПЛ. Поединок Арсенал – Манчестер Сити начался в 14:30 по Киеву. Прямая трансляция – на Setanta Sports+, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Команда Гвардиолы набрала 50 пунктов и возглавляет турнирную таблицу. В последний раз "горожане" теряли очки в АПЛ еще 30 октября, а их победная серия в чемпионате насчитывает уже 10 поединков.

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Арсенал тоже в хорошей форме. Команда Микеля Артеты, который пропустил матч из-за коронавируса, выиграла 4 последних поединка Премьер-лиги и поднялась в топ-4. У "канониров" 35 очков.

Александр Зинченко неожиданно оказался вне заявки. До этого украинец просидел в запасе матч против Брентфорда, а до этого выходил в старте 5 раз подряд. Причины отсутствия украинца пока неизвестны – неофициально сообщили о положительном результате теста на коронавирус. Клуб, правда, указывает, что Зинченко не полностью готов к игре.

Стартовые составы на матч Арсенал – Манчестер Сити

Арсенал:

Манчестер Сити: