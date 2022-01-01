Арсенал приймає Ман Сіті у 21-му турі Прем'єр-ліги. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Новий рік – не завада футболу топ-рівня. Вже 1 січня 2022-го стартує 21-й тур АПЛ. Поєдинок Арсенал – Манчестер Сіті розпочнеться о 14:30 за Києвом. Пряма трансляція – на Setanta Sports+, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Команда Гвардіоли набрала 50 пунктів і очолює турнірну таблицю. Востаннє "містяни" втрачали очки в АПЛ ще 30 жовтня, а їхня переможна серія в чемпіонаті налічує вже 10 поєдинків.

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Арсенал теж у хорошій формі. Команда Мікеля Артети, який пропустить матч через коронавірус, виграла 4 останні поєдинки Прем'єр-ліги і піднялася в топ-4. У "канонірів" 35 очок.

Олександр Зінченко несподівано опинився поза заявкою. Перед тим українець просидів у запасі матч проти Брентфорда, а до того виходив у старті 5 разів поспіль. Причини відсутності українця поки невідомі.

Стартові склади на матч Арсенал – Манчестер Сіті

Арсенал:

Манчестер Сіті: