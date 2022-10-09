Травмированный Зинченко за пределами заявки, а его партнеры попытаются защитить первую позицию в поединке с очень неудобным соперником. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Ливерпуль на "Футбол 24", стартовал в 18:30. После победы Манчестер Сити над Саутгемптоном команде Артеты нужно было брать 3 очка, чтобы вернуться на первое место в АПЛ 2022/23. Однако сегодняшний соперник выиграл 5 личных матчей из последних 7 (плюс еще две ничьи). В то же время когда, как не сейчас побеждать Ливерпуль? Команда Клоппа набрала лишь 2 очка за 3 выездных поединка сезона. Где смотреть матч Арсенал – Ливерпуль онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.

Вернуть лидерство в АПЛ: анонс матча Арсенал – Ливерпуль на setantasports.com

Арсенал: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу – Партей, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Салах, Хендерсон, Тьяго Алькантара, Луис Диас – Жота, Дарвин Нуньес