Травмований Зінченко за межами заявки, а його партнери спробують захистити першу позицію у двобої з дуже незручним суперником. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Ліверпуль на "Футбол 24", стартує о 18:30. Після перемоги Манчестер Сіті над Саутгемптоном команді Артети потрібно брати 3 очки, аби повернутися на перше місце в АПЛ 2022/23. Однак сьогоднішній суперник виграв 5 особистих матчів з останніх 7 (плюс ще дві нічиї). Водночас коли, як не зараз нарешті перемогти Ліверпуль? Команда Клоппа набрала лише 2 очки за 3 виїзні поєдинки сезону. Де дивитися матч Арсенал – Ліверпуль онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

Повернути лідерство в АПЛ: анонс матчу Арсенал – Ліверпуль на setantasports.com

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріель, Томіясу – Партей, Джака – Сака, Едегор, Мартінеллі – Жезус

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Цімікас – Салах, Хендерсон, Тьяго Алькантара, Луїс Діас – Жота, Дарвін Нуньєс