Еще несколько клубов-основателей скандального турнира решили покинуть свое детище.

Сразу пять английских гранда решили присоединиться к Манчестер Сити и покинуть Европейскую Суперлигу. Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси и Тоттенхэм заявили об этом на своих клубных страницах.

Манчестер Сити первым официально покинул Европейскую Суперлигу

"Мы услышали ваши голоса и голоса широкой футбольной общественности и приняли решение отказаться от участия в Суперлиге. Мы ошиблись и просим за это прощения", – говорится в заявлении Арсенала в Твиттере.

"Ливерпуль подтверждает, что не будет участвовать в планах по созданию Суперлиги", – отмечается на официальном сайте мерсисайдцев.

"Мы не будем участвовать в Суперлиге Европы", – сообщил Твиттер "красных дьяволов".

"Подтверждаем, что официально начали процедуру выхода из группы, разрабатывающей предложения для Суперлиги Европы", – говорится в заявлении "шпор".

Таким образом все английские клубы уже вышли из Суперлиги – последним об этом обьявил и Челси. Напомним, в ночь с 18-го на 19 апреля был опубликован пресс-релиз о создании Суперлиги, в которую вошли 12 топ-клубов Европы (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан). Футбольное сообщество в своем большинстве выступило против этого проекта, осудили турнир также европейские федерации вместе с ФИФА и УЕФА.

"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило