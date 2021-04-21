Одразу чотири англійські гранди вирішили приєднатися до Манчестер Сіті і покинути Європейську Суперлігу. Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Тоттенхем заявили про це на своїх клубних сторінках.

Манчестер Сіті першим офіційно покинув Європейську Суперлігу

"Ми почули ваші голоси і голоси широкої футбольної громадськості і прийняли рішення відмовитися від участі у Суперлізі. Ми помилилися і просимо за це вибачення", – сказано в заяві Арсенала у Твіттері.

"Ліверпуль підтверджує, що не братиме участь в планах зі створення Суперліги", – зазначається на офіційному сайті мерсисайдців.

"Ми не будемо брати участі в Суперлізі Європи", – повідомив Твіттер "червоних дияволів".

"Підтверджуємо, що офіційно почали процедуру виходу з групи, що розробляє пропозиції для Суперліги Європи", – написано у заяві "шпор".

Таким чином всі англійські клуби, крім Челсі, вийшли з Суперліги. Лондонці висловили свої сумніви щодо майбутнього турніру, однак поки зберігають нейтральну позицію.

Нагадаємо, в ніч з 18-го на 19 квітня був опублікований прес-реліз про створення Суперліги, до якої увійшли 12 топ-клубів Європи (Ман Сіті, Челсі, Ліверпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхем, Реал, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Інтер та Мілан). Футбольна спільнота у своїй більшості виступила проти цього проекту, засудили турнір також європейські федерації разом з ФІФА та УЄФА.

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