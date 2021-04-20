"Горожане" под давлением футбольной общественности приняли окончательное решение об отказе от участия в новом турнире.

Манчестер Сити решил покинуть Европейскую Суперлигу, которая была создана менее чем два дня назад. Официальное подтверждение намерений клуб опубликовал на своих ресурсах.

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Английский коллектив заявил, что начинает процедуру выхода из организации. Интересно, что "горожане" стали первым клубом, который объявил о выходе из новой Суперлиги. К слову, СМИ также неофициально заявляли о "побеге" нескольких клубов-основателей, среди которых были, в частности, Челси и Ливерпуль.

Напомним, в ночь с 18-го на 19 апреля был опубликован пресс-релиз о создании Суперлиги, в которую вошли 12 топ-клубов Европы (Ман Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан). Футбольное сообщество в своем большинстве выступило против этого проекта, осудили турнир также европейские федерации вместе с ФИФА и УЕФА.

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