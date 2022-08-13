Обновленный Арсенал впервые играл перед собственными болельщиками в официальном матче. Габриэл Жезус по случаю дебюта на Эмирейтс устроил шоу. В первом тайме бразилец отличился дублем, а во втором – отдал два ассиста.

Арсенал перестрелял Лестер в матче АПЛ – Жезус оформил 2 дубля, крутую статистику Зинченко испортил гол из его зоны

Александр Зинченко снова вышел в стартовом составе, но сегодня результативными действиями не отличался. Как и против Кристал Пелас, украинца заменил Киран Тирни. Сегодня шотландец появился на 5 минут раньше, чем в прошлый раз.