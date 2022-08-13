Жезус оформил 2+2 – видеообзор матча Арсенал – Лестер – 4:2
19:59 - Читати українською
Арсенал победил Лестер во 2 туре чемпионата Англии 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
23’ Габриэл Жезус
35’ Габриэл Жезус
55’ Гранит Джака
Виллиам Салиба 53’
Джеймс Мэддисон 74’
23’ Габриэл Жезус
35’ Габриэл Жезус
53’ Виллиам Салиба
55’ Гранит Джака
74’ Джеймс Мэддисон
Обновленный Арсенал впервые играл перед собственными болельщиками в официальном матче. Габриэл Жезус по случаю дебюта на Эмирейтс устроил шоу. В первом тайме бразилец отличился дублем, а во втором – отдал два ассиста.
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