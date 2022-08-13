Арсенал обіграв Лестер у 2 турі чемпіонату Англії 2022/23. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Оновлений Арсенал вперше грав перед власними уболівальниками в офіційному матчі. Габріел Жезус з нагоди дебюту на Емірейтс влаштував шоу. У першому таймі бразилець відзначився дублем, а у другому – віддав два асисти.

Арсенал перестріляв Лестер у матчі АПЛ – Жезус оформив 2 дублі, круту статистику Зінченка зіпсув гол з його зони

Олександр Зінченко знову вийшов у стартовому складі, але сьогодні результативними діями не відзначався. Як і проти Крістал Пелас, українця замінив Кіран Тірні. Сьогодні шотландець з'явився на 5 хвилин раніше, ніж минулого разу.