Жезус оформив 2+2 – відеоогляд матчу Арсенал – Лестер – 4:2
19:57 - Читать на русском
Арсенал обіграв Лестер у 2 турі чемпіонату Англії 2022/23. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
23’ Габріел Жезус
35’ Габріел Жезус
55’ Граніт Джака
Вілліам Саліба 53’
Джеймс Меддісон 74’
23’ Габріел Жезус
35’ Габріел Жезус
53’ Вілліам Саліба
55’ Граніт Джака
74’ Джеймс Меддісон
Оновлений Арсенал вперше грав перед власними уболівальниками в офіційному матчі. Габріел Жезус з нагоди дебюту на Емірейтс влаштував шоу. У першому таймі бразилець відзначився дублем, а у другому – віддав два асисти.
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