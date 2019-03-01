Арсенал-Киев усилился украинским хавбеком, на очереди форвард из Габона

Полузащитник Антон Савин продолжит карьеру в столичном клубе.

По информации Sport Arena, хавбек Антон Савин стал игроком "пушкарей". Предыдущим клубом футболиста была Полтава, где он был игроком основного состава.

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Кроме этого, как сообщает телеканал Футбол 1, киевский клуб в ближайшее время заявит на УПЛ нападающего из Габона. Отметим, трансферное окно в Украине закрывается сегодня.

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