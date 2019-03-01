Арсенал-Київ підсилився українським хавбеком, на черзі форвард з Габону

Півзахисник Антон Савін продовжить кар'єру у столичному клубі.

За інформацією Sport Arena, хавбек Антон Савін став гравцем "гармашів". Попереднім клубом футболіста була Полтава, де він був гравцем основного складу.

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Окрім цього, як повідомляє телеканал Футбол 1, київський клуб найближчим часом заявить на УПЛ нападника з Габону. Зазначимо, трансферне вікно в Україні зачиняється сьогодні.

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