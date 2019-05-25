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Арсенал-Киев минимально проиграл Десне и снова опустился в зону прямого вылета

25 мая 19:10 48 Читати українською
Арсенал-Киев минимально проиграл Десне и снова опустился в зону прямого вылета
Десна / Фото пресс-службы клуба

Черниговская Десна одержала победу в домашнем матче 31-го тура УПЛ против Арсенала-Киев.

31’ Андрей Богданов
 
31’ Андрей Богданов

Уже на 7-ой минуте Десна получила право на пробитие пенальти, но Денис Фаворов попал в штангу. Промах капитана не испортил настроение хозяев и они продолжили натиск на ворота киевлян. Его логическим итогом стал красивый гол Богданова на 31-ой минуте. Полузащитник великолепным ударом с дальней дистанции не оставил шансов Пидкивке.

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Во втором тайме зрители так и не увидели активных попыток Арсенала исправить ситуацию. Команда показала крайне вялую игру в атаке и покинула Чернигов без очков.

После отчетной игры Десна догнала Ворсклу на вершине второй шестерки УПЛ, а киевский Арсенал снова опустился на последнюю строчку таблицы.

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Арсенал-Киев Арсенал-Киев Десна - Арсенал-Киев Десна Десна
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