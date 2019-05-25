Арсенал-Киев минимально проиграл Десне и снова опустился в зону прямого вылета

Черниговская Десна одержала победу в домашнем матче 31-го тура УПЛ против Арсенала-Киев.

Уже на 7-ой минуте Десна получила право на пробитие пенальти, но Денис Фаворов попал в штангу. Промах капитана не испортил настроение хозяев и они продолжили натиск на ворота киевлян. Его логическим итогом стал красивый гол Богданова на 31-ой минуте. Полузащитник великолепным ударом с дальней дистанции не оставил шансов Пидкивке.

Олимпик спас выездную ничью с Карпатами в матче с шестью голами

Во втором тайме зрители так и не увидели активных попыток Арсенала исправить ситуацию. Команда показала крайне вялую игру в атаке и покинула Чернигов без очков.

После отчетной игры Десна догнала Ворсклу на вершине второй шестерки УПЛ, а киевский Арсенал снова опустился на последнюю строчку таблицы.